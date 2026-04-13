Porto-canale scatta il dragaggio | fondali più sicuri per pesca e diporto

Martedì 14 aprile sono iniziati i lavori di dragaggio nel porto-canale e nella darsena peschereccia. L’intervento prevede l’escavazione e la rimozione di sedimenti dai fondali, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli spazi per la pesca e il diporto. Le operazioni si svolgono salvo condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero influire sui tempi di esecuzione.

Al via martedì, 14 aprile, il dragaggio del porto-canale e darsena peschereccia. Salvo maltempo, si procederà con gli interventi di escavazione e rimozione dei sedimenti dai fondali. Un piano di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’area del valore di 250 mila euro, finanziati con.🔗 Leggi su Riminitoday.it Prosegue il dragaggio lungo il Molo Manfredi: fondali più profondi per le navi da crocieraNegli ultimi giorni sono in corso operazioni di dragaggio lungo tutto il Molo Manfredi, nel porto di Salerno. Cervia, parte il dragaggio del porto canale: un intervento da terminare entro PasquaSono iniziati i lavori di dragaggio del porto canale di Cervia, che termineranno prima delle festività pasquali.