Bagnacavallo d’estate – Di martedì si parte con i Moka Club

Il 9 giugno inizia l’edizione 2026 di “Bagnacavallo d’estate – Di martedì” con i Moka Club. La rassegna, promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, coinvolge anche il Comune, le associazioni di categoria e altre realtà locali.

Prende il via il 9 giugno l’edizione 2026 di “Bagnacavallo d’estate – Di martedì”, la rassegna promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” insieme al Comune, alle associazioni di categoria e alle numerose realtà coinvolte nell’organizzazione. Per tre martedì consecutivi la città si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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