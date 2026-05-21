Fuochi di mezza estate borgo romantico e Moka Club | le sorprese della Notte Rosa nel Ravennate
La Notte Rosa sta per arrivare sulla costa romagnola, portando con sé una serie di eventi tra il borgo romantico, i fuochi di mezza estate e il Moka Club. Si tratta di un appuntamento che ogni anno richiama numerosi partecipanti in questa zona, creando un’atmosfera festosa e vivace. Le manifestazioni si svolgono in diverse location lungo la riviera, coinvolgendo locali, artisti e pubblico in una notte all’insegna della musica, dello spettacolo e delle tradizioni estive.
Si avvicina la Notte Rosa, il capodanno dell'estate che porta una lunga serie di eventi sulla costa romagnola. E anche nel Ravennate, dal 19 al 21 giugno, sono tanti gli eventi in programma per il grande evento sia sulla riviera che nell'entroterra.Venerdì 19 giugno Lido Adriano ospita i Moka. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Notte Rosa, Marina di Ravenna ospita “Fuochi di Mezza Estate”Si terrà il 20 e 21 giugno a Marina di Ravenna “Fuochi di Mezza Estate”, manifestazione dedicata al solstizio d’estate organizzata dalla Pro Loco di...
Leggi anche: Rtl si prende l’estate riccionese col concertone della Notte Rosa
Ci vediamo anche… al mare! La Pro Loco San Carlo sarà presente a Fuochi di Mezza Estate – Festa Europea della Musica il 20 e 21 giugno al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna, insieme alle altre Pro Loco del territorio, per due serate di musica, facebook
Capitolo 1: Il dito medio a MeranoTutto è iniziato in un caldo weekend di dopo Ferragosto, nell'estate del 2023, a Merano. Io e la mia amica avevamo un bisogno viscerale di staccare la spina da un mondo fatto solo di stress e scadenze. Avevamo scelto un hot x.com
In cerca di acquistare una nuova auto reddit
Sequestrati a Bari 500 chili di fuochi artificiali illegaliUn uomo di 55 anni è stato denunciato a Bari dalla Guardia finanza perché trovato in possesso di mezza tonnellata di fuochi di artificio, illegalmente detenuti, e finiti sotto sequestro. La scoperta è ... ansa.it
Color Day e i fuochi di Ferragosto: inizia la festaParte il lungo weekend di Ferragosto, che il Comune di Falconara è pronto a celebrare in spiaggia con un doppio appuntamento: nel pomeriggio di oggi all’ex piattaforma Bedetti ci sarà il Color Day, ... ilrestodelcarlino.it