Bagnacavallo al Cinema | La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 9 giugno si apre la 42esima edizione di “Bagnacavallo al Cinema”, la rassegna estiva al Cineparco delle Cappuccine. La programmazione proseguirà fino a settembre, offrendo una selezione di film per il pubblico locale. La manifestazione si svolge ogni anno nel parco all’aperto e prevede proiezioni di pellicole di diversa provenienza e genere. La rassegna rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di cinema della zona.

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Prende il via martedì 9 giugno la 42esima edizione di “Bagnacavallo al Cinema”, la storica rassegna estiva del Cineparco delle Cappuccine che accompagnerà il pubblico fino a settembre.Ad aprire la stagione sarà “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert e Laurent. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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