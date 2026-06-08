Bagnacavallo al Cinema | La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa

Martedì 9 giugno si apre la 42esima edizione di “Bagnacavallo al Cinema”, la rassegna estiva al Cineparco delle Cappuccine. La programmazione proseguirà fino a settembre, offrendo una selezione di film per il pubblico locale. La manifestazione si svolge ogni anno nel parco all’aperto e prevede proiezioni di pellicole di diversa provenienza e genere. La rassegna rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di cinema della zona.

Prende il via martedì 9 giugno la 42esima edizione di “Bagnacavallo al Cinema”, la storica rassegna estiva del Cineparco delle Cappuccine che accompagnerà il pubblico fino a settembre.Ad aprire la stagione sarà “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert e Laurent. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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