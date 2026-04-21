La donna più ricca del mondo Denaro potere sesso e felicità secondo Thierry Klifa

Da formiche.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo script di La donna più ricca del mondo (2025) di Thierry Klifa, è ispirato all’affaire Bettencourt, clamoroso scandalo francese (2007-2010), originatosi da una disputa familiare tra Liliane Bettencourt, erede L’Oréal, e la figlia Françoise. Con al centro il fotografo François-Marie Banier destinatario di ingiustificate donazioni (circa 1,3 miliardi di euro), con intrecci nella politica e  presunti finanziamenti illeciti oltre a una presunta manipolazione di una persona anziana (Liliane). Nel film di Klifa, ambientato a Parigi nel 1997, l’anziana ereditiera, si chiama Marianne Farrére (è la polifonica Isabelle Huppert ); il fotografo gay,...🔗 Leggi su Formiche.net

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