Cinema anche La donna più ricca del mondo può perdere la testa è l' attesissimo film che parla di scandali e potere

È arrivato nelle sale il film che racconta le vicende di una donna ricca del mondo del cinema, concentrandosi su scandali e giochi di potere. La pellicola mette in scena una storia di successo economico e di incontri difficili che mettono in crisi le relazioni familiari. La narrazione si focalizza su un patrimonio considerevole e sui contrasti generati da un rapporto tossico.

Una fortuna immensa, quella di L'Oréal, e la sfortuna di un incontro tossico che sconvolge gli equilibri familiari. Il film La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa racconta l’intreccio tra patrimonio, relazioni e potere attraverso la storia di Marianne Farrère, interpretata da un'impeccabile Isabelle Huppert. La sua vita si svolge all’interno di un sistema fatto di relazioni consolidate, collaboratori fidati, un maggiordomo bello e accudente e una famiglia che condivide con lei il peso di una fortuna immensa. Non vorreste condividere un po’ di questo peso? L’equilibrio di questo mondo cambia con l’arrivo di Pierre-Alain Fantin, fotografo eccentrico, interpretato da Laurent Lafitte, che entra progressivamente nella vita annoiata della protagonista.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cinema, anche "La donna più ricca del mondo" può perdere la testa, è l'attesissimo film che parla di scandali e potere “La donna più ricca del mondo”: il film con Isabelle Huppert al cinemaPresentato il poster del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert. Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese 2026 – Isabelle Huppert apre il 7 aprile con “La donna più ricca del mondo”Ad aprire la sedicesima edizione, che si terrà dal 7 all’11 aprile al Cinema Nuovo Sacher, sarà La donna più ricca del mondo | La Femme la plus riche...