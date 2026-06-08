Azzurri in bilico | Baldini guida la panchina Conte nel mirino

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'allenatore attuale guida la squadra dopo le dimissioni di Gattuso, che non ha qualificato la nazionale. Si discute sulla possibilità di sostituire il tecnico con un altro professionista. Inoltre, il successo di Baldini con l’Under 21 potrebbe influenzare la decisione finale sulla scelta del nuovo allenatore. La dirigenza valuta diverse opzioni, senza ancora annunciare una decisione ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi potrà davvero sostituire Gattuso dopo la mancata qualificazione?. Come influenzeranno i successi di Baldini con l'Under 21 sulla scelta finale?. Perché il nome di Conte è l'unico vero riferimento per la Federazione?. Quale strategia adotterà il nuovo CT per il Mondiale a 48 squadre?.? In Breve Baldini ha ottenuto due vittorie consecutive per 1-0 contro Lussemburgo e Grecia.. Dimissioni di Gattuso causate dalla mancata qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.. Baldini tornerà alla guida dell'Under 21 dopo l'ufficializzazione del nuovo CT.. Il prossimo Mondiale vedrà la partecipazione di 48 squadre internazionali.. L’incertezza sulla panchina azzurra: Baldini guida l’Italia in attesa del nuovo CT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

azzurri in bilico baldini guida la panchina conte nel mirino
© Ameve.eu - Azzurri in bilico: Baldini guida la panchina, Conte nel mirino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Azzurri nel mirino: il dilemma Conte-Allegri secondo CapelloIl futuro della nazionale di calcio si concentra su due possibili allenatori, con differenze evidenti nelle loro strategie e personalità.

Conte vs Mancini: La Battaglia per la Panchina Azzurra – Analisi dei Candidati alla Guida della Nazionale ItalianaIl 22 giugno si terrà l’elezione del nuovo presidente federale, con la decisione sul futuro della panchina della nazionale italiana di calcio.

Si parla di: Baldini, due vittorie e un futuro da ct in bilico.

azzurri in bilico baldiniGrecia-Italia: seconda e (forse) ultima chance per i baby azzurri di BaldiniDopo la risicata vittoria ai danni del Lussemburgo, l'Italia torna in campo, questa volta contro la più quadrata Grecia. sportal.it

azzurri in bilico baldiniItalia-Lussemburgo, Baldini carica gli Azzurri: In tanti già pronti per la NazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Italia-Lussemburgo, Baldini carica gli Azzurri: 'In tanti già pronti per la Nazionale' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web