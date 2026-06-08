Azzurri in bilico | Baldini guida la panchina Conte nel mirino

Chi potrà davvero sostituire Gattuso dopo la mancata qualificazione?. Come influenzeranno i successi di Baldini con l'Under 21 sulla scelta finale?. Perché il nome di Conte è l'unico vero riferimento per la Federazione?. Quale strategia adotterà il nuovo CT per il Mondiale a 48 squadre?.? In Breve Baldini ha ottenuto due vittorie consecutive per 1-0 contro Lussemburgo e Grecia.. Dimissioni di Gattuso causate dalla mancata qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.. Baldini tornerà alla guida dell'Under 21 dopo l'ufficializzazione del nuovo CT.. Il prossimo Mondiale vedrà la partecipazione di 48 squadre internazionali.. L’incertezza sulla panchina azzurra: Baldini guida l’Italia in attesa del nuovo CT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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