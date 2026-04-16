Il futuro della nazionale di calcio si concentra su due possibili allenatori, con differenze evidenti nelle loro strategie e personalità. La Federazione si trova in un momento di cambiamenti e decisioni importanti, mentre si discute pubblicamente sulle opzioni disponibili. Le scelte riguardano aspetti tecnici e caratteriali, con la questione che tiene banco tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Il futuro della panchina azzurra si gioca tra le sfumature tattiche e caratteriali di due figure di spicco del calcio nazionale, in un momento di profonda transizione per la Federazione. Dopo le dimissioni di Gattuso, la ricerca di un nuovo tecnico della Nazionale italiana si apre su Antonio Conte e Massimiliano Allegri, mentre l’attesa per la nomina di un nuovo Presidente della FIGC, prevista per il 22 giugno, condiziona i tempi delle decisioni ufficiali. Fabio Capello ha analizzato con occhio esperto le opzioni a disposizione, delineando un quadro complesso che vede protagonisti profili molto diversi tra loro. Se da un lato Conte possiede già il bagaglio di chi ha guidato gli Azzurri tra il 2014 e il 2016, dall’altro Allegri rappresenta una sfida basata sulla capacità di adattamento di un tecnico dotato di spiccata intelligenza tattica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurri nel mirino: il dilemma Conte-Allegri secondo Capello

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