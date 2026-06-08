Azienda bergamasca di serramenti ceduta e portata al fallimento | perquisita l’abitazione del consulente Davide Barzan

Dalle prime ore del mattino, i militari della Guardia di Finanza hanno perquisito l’abitazione di un consulente coinvolto in un procedimento legato a una società bergamasca di serramenti. L'azienda è stata ceduta e successivamente dichiarata fallita. La perquisizione è avvenuta nell’ambito di indagini che riguardano presunti illeciti finanziari collegati alla gestione e alla vendita dell’impresa. Le autorità non hanno comunicato ulteriori dettagli sulle indagini in corso o sui soggetti coinvolti.

Dalle prime ore della mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno eseguendo misure cautelari reali in più Stati, in forza di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip nei confronti di due soggetti indagati per i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e truffa aggravata. In corso anche diverse perquisizioni locali nelle province di Rimini e Foggia, con l’ausilio dei cash dogs, unità cinofile addestrate al rinvenimento di denaro contante. Tra le attività svolte nella mattinata figura anche una perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza nell’abitazione e nell’ufficio di Riccione di Davide Barzan, consulente criminalista noto anche per il suo coinvolgimento come consulente nel caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini nel 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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