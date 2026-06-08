Axel Moon da Parigi a Palermo | al PunkFunk dj-set tra archivi sonori e contaminazioni globali
Un DJ francese ha portato il suo set a Palermo, mescolando archivi sonori e influenze di diversi paesi. La performance ha coinvolto brani provenienti da vari archivi musicali, combinandoli con sonorità di origine globale. L’evento si è svolto in un locale cittadino, attirando un pubblico interessato a un’esperienza musicale che supera le barriere geografiche e temporali. La selezione ha incluso pezzi di diverse epoche e culture, riorganizzati in un mix originale.
C'è una musica che attraversa confini, tempi e coordinate senza chiedere permesso. Una musica fatta di connessioni impreviste, di frammenti raccolti lungo percorsi lontani e ricomposti in nuove forme. Sabato 13 giugno alle 21:30 il PunkFunk di Palermo (Via Napoli 810) ospiterà Axel Moon, dj. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Palermo.
Notizie e thread social correlati
Diski Toski e il PunkFunk fanno squadra: incontri, live e dj set per il Record store day 2026Sabato 18 aprile si svolgeranno diverse iniziative per il Record Store Day 2026, con eventi che coinvolgono due locali di Palermo.
Da Bruxelles a Palermo: Christophe Clébard in concerto al PunkFunkSabato 2 maggio alle 22,30, il locale PunkFunk di Palermo, in via Napoli 8/10, ospiterà un concerto di Christophe Clébard, artista considerato tra i...