Axel Moon da Parigi a Palermo | al PunkFunk dj-set tra archivi sonori e contaminazioni globali

Notizia in breve

Un DJ francese ha portato il suo set a Palermo, mescolando archivi sonori e influenze di diversi paesi. La performance ha coinvolto brani provenienti da vari archivi musicali, combinandoli con sonorità di origine globale. L’evento si è svolto in un locale cittadino, attirando un pubblico interessato a un’esperienza musicale che supera le barriere geografiche e temporali. La selezione ha incluso pezzi di diverse epoche e culture, riorganizzati in un mix originale.