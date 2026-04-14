Diski Toski e il PunkFunk fanno squadra | incontri live e dj set per il Record store day 2026

Sabato 18 aprile si svolgeranno diverse iniziative per il Record Store Day 2026, con eventi che coinvolgono due locali di Palermo. La giornata prevede incontri, concerti dal vivo e dj set, collegando le attività di Diski Toski e del PunkFunk. Le manifestazioni si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata e vedranno coinvolti appassionati e artisti del panorama locale. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati ai vinili e alla musica dal vivo.

Sabato 18 aprile non è semplicemente una data cerchiata sul calendario degli appassionati di vinile. È un percorso che si costruisce nell’arco di un’intera giornata, tra ascolti, incontri e live, mettendo in relazione due spazi e due identità della scena palermitana: Diski Toski (via Divisi, 26).🔗 Leggi su Palermotoday.it Record store day 2026 - Vicious - music selections & showcase liveGiunge alla dodicesima edizione il Record Store Day targato Vicious Store: una giornata interamente dedicata alla musica, ai dischi e a chi continua... Fumetti Futuri 2026, terza edizione: incontri con gli artisti, workshop, mostre e dj setIl 20 e 21 marzo il festival Fumetti Futuri, dedicato ai nuovi fumetti, ritorna nella sua terza edizione alla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico...