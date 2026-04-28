Da Bruxelles a Palermo | Christophe Clébard in concerto al PunkFunk
Sabato 2 maggio alle 22,30, il locale PunkFunk di Palermo, in via Napoli 810, ospiterà un concerto di Christophe Clébard, artista considerato tra i più rilevanti nel genere dark synth punk europeo. L’evento vedrà l’artista esibirsi dal vivo, portando la sua musica nella città siciliana dopo aver suonato a Bruxelles. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un artista noto nel panorama musicale di riferimento.
Nessun preambolo, si entra subito nel vivo: sabato 2 maggio alle 22,30 il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) accoglie Christophe Clébard, tra gli artisti più interessanti del panorama dark synth punk europeo. Da Bruxelles, porta con sé un suono diretto e stratificato, fatto di drum machine.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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