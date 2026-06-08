Avviso pubblico per trovare l' assessore donna | il sindaco ' boccia' tutte le 10 candidate e nomina un uomo
Il sindaco ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare un’assessora donna, con l’obiettivo di rispettare la parità di genere. Tuttavia, tutte le dieci candidate presentate sono state escluse. In seguito, il primo cittadino ha deciso di nominare un uomo in giunta, senza procedere con la selezione delle candidate. Questa decisione si è verificata dopo che due consigliere comunali erano state escluse dai rifiuti e l’avviso pubblico era stato pubblicato.
Prima i rifiuti delle due consigliere comunali elette, poi l'avviso pubblico per reperire un'assessora al fine di rispettare la parità di genere ma alla fine il sindaco ‘boccia’ le 10 candidate che si erano proposte e nomina un uomo in giunta.E' quanto avvenuto a Raviscanina dove il sindaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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