Avviso pubblico per trovare l' assessore donna | il sindaco ' boccia' tutte le 10 candidate e nomina un uomo

Notizia in breve

Il sindaco ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare un’assessora donna, con l’obiettivo di rispettare la parità di genere. Tuttavia, tutte le dieci candidate presentate sono state escluse. In seguito, il primo cittadino ha deciso di nominare un uomo in giunta, senza procedere con la selezione delle candidate. Questa decisione si è verificata dopo che due consigliere comunali erano state escluse dai rifiuti e l’avviso pubblico era stato pubblicato.