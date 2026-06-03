Avviso pubblico del neo sindaco | Cercasi assessore donna

Un avviso pubblico è stato pubblicato dal nuovo sindaco per cercare una donna che possa ricoprire il ruolo di assessore nella sua giunta. La richiesta si rivolge a candidate interessate a partecipare al procedimento di selezione. Non sono stati forniti dettagli su requisiti specifici o scadenze, né sono state annunciate ulteriori modalità di candidatura. L’annuncio invita le donne a presentare la propria candidatura per entrare nella squadra di governo locale.

Un avviso pubblico per raccogliere le candidature per svolgere il ruolo di assessore della giunta del neo sindaco Enzo Rao. E' quanto sta avvenendo a Raviscanina.Il primo cittadino, leader della lista “Il futuro è adesso”, ha fatto pubblicare un avviso perché, in ottemperanza con quanto previsto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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