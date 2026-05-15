Parco dune costiere | avviso pubblico per nomina del nuovo direttore
Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha diffuso un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo direttore. La selezione riguarda un incarico a tempo determinato e può essere svolta anche in part-time. La posizione richiesta è quella di funzionario amministrativo di categoria. La procedura di selezione è aperta a candidati interessati a ricoprire questa funzione di responsabilità all’interno dell’area protetta.
Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, anche part-time, della figura di direttore del Parco (Funzionario amministrativo cat. D – Ccnl Enti Locali) per la durata di 2 anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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