Avvelenò il marito col topicida per stare con l' amante la Corte d' Appello non fa sconti e conferma la condanna

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 48 anni è stata condannata a dieci anni di reclusione in via definitiva per aver avvelenato il marito con il topicida. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo le richieste di sconto. L’accusa aveva sostenuto che l’intenzione fosse quella di stare con l’amante, e la condanna è stata mantenuta senza modifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Niente sconti per la moldava 48enne, condannata in primo grado a 10 anni per il tentato omicidio del marito finito avvelenato col topicida. La Corte d'Appello, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado per la straniera assistita dall'avvocato Luca Greco che valuterà un eventuale ricorso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caso Cospito: la Corte d’Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroLa Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia.

Manolo Portanova, la Corte d’Appello conferma la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoLa Corte d’Appello ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Manolo Portanova.

Argomenti più discussi: Morte avvelenate, convocato in Questura il sindaco di Pietracatella; Ricina a Pietracatella, nuova audizione per la docente amica della famiglia Di Vita.

avvelenò il marito colAvvelenò il marito con il topicida, confermata la condanna di primo gradoNessuno sconto per la 49enne moldava, imputata per aver tentato di uccidere il marito somministrandogli del topicida nel cibo. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato in toto la sentenza di condan ... msn.com

Avvelenò il marito con il Fentanyl e scrisse un libro per far elaborare il lutto ai suoi 3 figli, 35enne condannata in UtahUna donna dello Utah che scrisse un libro per bambini sul dolore del lutto dopo la morte del marito, è stata condannata per averlo ucciso. Kouri Richins, 35enne madre di tre figli piccoli, è stata ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web