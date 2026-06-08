Avvelenò il marito col topicida per stare con l' amante la Corte d' Appello non fa sconti e conferma la condanna
Una donna di 48 anni è stata condannata a dieci anni di reclusione in via definitiva per aver avvelenato il marito con il topicida. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo le richieste di sconto. L’accusa aveva sostenuto che l’intenzione fosse quella di stare con l’amante, e la condanna è stata mantenuta senza modifiche.
Niente sconti per la moldava 48enne, condannata in primo grado a 10 anni per il tentato omicidio del marito finito avvelenato col topicida. La Corte d'Appello, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado per la straniera assistita dall'avvocato Luca Greco che valuterà un eventuale ricorso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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