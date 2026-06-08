Avvelenò il marito col topicida per stare con l' amante la Corte d' Appello non fa sconti e conferma la condanna

Notizia in breve

Una donna di 48 anni è stata condannata a dieci anni di reclusione in via definitiva per aver avvelenato il marito con il topicida. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo le richieste di sconto. L’accusa aveva sostenuto che l’intenzione fosse quella di stare con l’amante, e la condanna è stata mantenuta senza modifiche.