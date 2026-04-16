Manolo Portanova la Corte d'Appello conferma la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

La Corte d’Appello ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Manolo Portanova. L’avvocato del calciatore ha dichiarato che intende presentare ricorso in Cassazione contro questo verdetto. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in fase di definizione.

L'avvocato del calciatore, Gabriele Bordoni, ha annunciato che il nuovo verdetto sarà impugnato in Cassazione. I fatti che hanno portato il giocatore a processo risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021.🔗 Leggi su Fanpage.it

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