Caso Cospito | la Corte d'Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia. La decisione riguarda il procedimento in cui è imputato per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza di secondo grado ripropone quella di primo grado, senza modifiche. La vicenda si inserisce nel quadro del caso Cospito, che ha suscitato diverse reazioni pubbliche e politiche.

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