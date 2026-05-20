Caso Cospito | la Corte d'Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia. La decisione riguarda il procedimento in cui è imputato per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza di secondo grado ripropone quella di primo grado, senza modifiche. La vicenda si inserisce nel quadro del caso Cospito, che ha suscitato diverse reazioni pubbliche e politiche.
I giudici di secondo grado di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio. La difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione: "Delusi e stupiti dalla sentenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Cospito, per Delmastro confermata condanna in appello ad 8 mesi
Sullo stesso argomento
Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroPer Andrea Delmastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto “caso Cospito” .
Caso Cospito: Corte d’Appello conferma per Delamstro condanna a 8 mesi. Annunciato ricorso in CassazioneLa terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla...
La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Rammento che all'epoca dei fatti fui la prima (e l'unica) a c x.com
I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente andremo a Cassazione. Sono - Facebook facebook
Caso Cospito: la Corte d’Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroI giudici di secondo grado di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione ... fanpage.it
Caso Cospito, l’ex sottosegretario Delmastro condannato anche in appelloIl meloniano era stato condannato in primo grado a otto mesi per rivelazione di segreto. La Corte d’Appello capitolina ha confermato la decisione. Il politico di Fdi, non indagato, è coinvolto nel cas ... editorialedomani.it