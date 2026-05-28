Alla scoperta dei luoghi della cura forlivese | tre camminate speciale per i 90 anni di Avis Forlì

In occasione del 90° anniversario, sono state organizzate tre camminate per scoprire i luoghi della cura a Forlì. Le iniziative hanno coinvolto i partecipanti in percorsi che evidenziano il ruolo storico dell'assistenza sanitaria locale e l'impegno dell'associazione nel tempo. Le visite guidate si sono svolte in diversi siti della città, illustrando l’evoluzione delle strutture e delle pratiche di cura dal 1936 ad oggi. Le attività si sono concluse con incontri informativi e momenti di condivisione.

In occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario della fondazione di Avis Comunale Forlì si è scelto di valorizzare la consapevolezza del ruolo storico che ha avuto l'evoluzione dell'assistenza e della cura, che dal 1936 ha visto coinvolta anche l'associazione, attraverso una serie di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cimitero dal vivo: il 28 febbraio appuntamento al Monumentale per scoprire le mappe interattive

Notizie e thread social correlati

Avis compie 90 anni e regala tre camminate speciali alla scoperta della storia della curaIn occasione del 90esimo anniversario, Avis Comunale Forlì ha organizzato tre camminate tematiche dedicate alla storia dell’assistenza e della cura.

Leggi anche: Giornate Fai di Primavera. Visitatori e turisti da tutta Italia alla scoperta dei luoghi della cultura

Temi più discussi: Avis compie 90 anni e regala tre camminate speciali alla scoperta della storia della cura; Tre passeggiate in città per scoprire i luoghi della salute; Tre passeggiate in città per scoprire i luoghi della salute.

Tre passeggiate in città per scoprire i luoghi della saluteTre passeggiate in centro per attraversare secoli di medicina e assistenza ai più fragili della città. Avis Forlì celebra ... msn.com

A spasso con la storia. Passeggiate in centro alla scoperta delle filande e dei gioielli nascostiA corollario e a giusto coronamento della mostra fotografica ‘Contrasti urbani. Forlì dentro’ esposta sui muri e sulle inferriate delle grandi finestre dell’ex Filanda Maiani in via del Portonaccio e ... ilrestodelcarlino.it