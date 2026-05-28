Alla scoperta dei luoghi della cura forlivese | tre camminate speciale per i 90 anni di Avis Forlì

Da forlitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione del 90° anniversario, sono state organizzate tre camminate per scoprire i luoghi della cura a Forlì. Le iniziative hanno coinvolto i partecipanti in percorsi che evidenziano il ruolo storico dell'assistenza sanitaria locale e l'impegno dell'associazione nel tempo. Le visite guidate si sono svolte in diversi siti della città, illustrando l’evoluzione delle strutture e delle pratiche di cura dal 1936 ad oggi. Le attività si sono concluse con incontri informativi e momenti di condivisione.

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In occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario della fondazione di Avis Comunale Forlì si è scelto di valorizzare la consapevolezza del ruolo storico che ha avuto l'evoluzione dell'assistenza e della cura, che dal 1936 ha visto coinvolta anche l'associazione, attraverso una serie di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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