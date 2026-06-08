Aversa celebra la danza | successo per la quinta edizione del Premio Virginia Musto
Sabato 6 giugno si è conclusa la quinta edizione del Premio Virginia Musto, svoltasi nel Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti e ballerini che hanno eseguito performance di danza. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale locale, ha premiato giovani talenti emergenti. La serata si è svolta senza incidenti e con un pubblico numeroso. La kermesse ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e stampa.
L’edizione 2026 ha segnato un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita della manifestazione. Per la prima volta il Premio si è articolato in due giornate. Venerdì 5 giugno il Liceo Coreutico “Osvaldo Conti” di Aversa ha ospitato le masterclass di danza classica e contemporanea rivolte ai partecipanti, offrendo un’importante occasione di formazione e confronto. La direzione artistica della manifestazione è stata affidata come sempre a Diana Pagano, direttrice del Centro Danza Diana, scuola di danza partner ufficiale dell’evento e punto di riferimento per la formazione coreutica sul territorio. A valutare i concorrenti una giuria di... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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