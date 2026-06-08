Aversa celebra la danza | successo per la quinta edizione del Premio Virginia Musto

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si è conclusa la quinta edizione del Premio Virginia Musto, svoltasi nel Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti e ballerini che hanno eseguito performance di danza. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale locale, ha premiato giovani talenti emergenti. La serata si è svolta senza incidenti e con un pubblico numeroso. La kermesse ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e stampa.