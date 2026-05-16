Nuova emergenza sicurezza nel carcere di Avellino

Si segnala un nuovo episodio di tensione all’interno della casa circondariale di Avellino, dove la situazione di sicurezza continua a peggiorare. La struttura si trova al centro di un clima di crescente preoccupazione, con episodi che si succedono senza sosta. Le autorità stanno monitorando attentamente quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire l’emergenza. La situazione rimane sotto osservazione, con i responsabili che stanno valutando eventuali misure per contenere il problema.

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