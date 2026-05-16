Nuova emergenza sicurezza nel carcere di Avellino
Si segnala un nuovo episodio di tensione all’interno della casa circondariale di Avellino, dove la situazione di sicurezza continua a peggiorare. La struttura si trova al centro di un clima di crescente preoccupazione, con episodi che si succedono senza sosta. Le autorità stanno monitorando attentamente quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire l’emergenza. La situazione rimane sotto osservazione, con i responsabili che stanno valutando eventuali misure per contenere il problema.
Avellino – Non si arresta la spirale negativa che sta stringendo in una morsa la Casa Circondariale di Avellino. Tra risse sfiorate e tentativi di introdurre materiale illecito, la struttura di Bellizzi Irpino si conferma un fronte caldo sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico.L'ultimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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