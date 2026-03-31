Il GIP del Tribunale di Avellino ha disposto il proscioglimento di un cittadino iracheno residente nella zona, imputato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni. La decisione è arrivata dopo aver esaminato il caso relativo a un episodio avvenuto presso l'autostazione della città, durante il quale alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti.

Sentenza del GIP: nulla a procedere contro il cittadino iracheno, i reati cadono perché non sussistono e per difetto di querela Il GIP del Tribunale di Avellino, dott. Giulio Argenio, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un cittadino iracheno residente nell'Avellinese, imputato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni. L'uomo era assistito dal penalista avv. Claudio Frongillo del foro di Avellino. Alla vista dei poliziotti, iniziò a inveire contro di loro e lanciò a terra un paio di occhiali che si frantumarono. Un frammento di vetro colpì accidentalmente uno degli agenti al braccio sinistro, procurandogli una ferita da taglio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Avellino, aggressione all'autostazione: prosciolto l’imputato, “poliziotti feriti per caso”

Articoli correlati

Ricettazione e truffa, Appello ribalta tutto: prosciolto imputato beneventanoTempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Appello di Napoli ribalta la sentenza di primo grado e proscioglie un 58enne di Benevento precedentemente...

Vizio formale in querela: prosciolto imputato accusato di truffa a un’anzianaQuesta mattina, dinanzi al Tribunale di Larino, si è concluso il processo che vedeva come imputato un cittadino bulgaro residente a Carife, accusato...

Una selezione di notizie su Avellino aggressione all'autostazione...

Discussioni sull' argomento Avellino, autista AIR Campania aggredito presso l’autostazione; COSENZA: VIOLENTA RISSA ALL’AUTOSTAZIONE, QUATTRO PERSONE COINVOLTE.

Un altro autista di bus dell’Air aggredito: pugno in faccia al conducente ad AvellinoL'autista è stato aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: spintonato in terra e poi colpito al volto con un pugno ... fanpage.it