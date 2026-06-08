Una persona è stata arrestata in provincia di Avellino dopo il sequestro di un chilo di cocaina. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha intercettato il traffico di droga e fermato l’individuo durante un controllo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato portato in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti. L’attività di contrasto ai traffici illeciti di droga prosegue sul territorio.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai traffici illeciti da parte della Guardia di Finanza di Avellino. Nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio provinciale, i militari della Compagnia di Ariano Irpino hanno sequestrato circa un chilogrammo di cocaina e arrestato un cittadino italiano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo e il sequestro della droga. L’operazione è stata condotta lungo una delle principali arterie stradali della provincia di Avellino, dove i finanzieri hanno fermato un’autovettura sospetta durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, il conducente avrebbe effettuato alcune manovre elusive alla vista dei militari, attirando l’attenzione degli operatori. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Avellino, sequestrato un chilo di cocaina: arrestato un uomo

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