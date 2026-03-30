I carabinieri hanno condotto un servizio di osservazione con appostamenti e pedinamenti, che ha portato al sequestro di circa 500 grammi di cocaina. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo e altre due persone sono state denunciate. L’intervento si è svolto nel centro cittadino, dove sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di sostanza stupefacente.

Si è concluso con le manette per un 34enne e due denunce a piede libero il controllo eseguito, nel pomeriggio di venerdì scorso, dai carabinieri della stazione di Alezio. Sigilli anche a bilancini e denaro ALEZIO – Un servizio di osservazione, fatto di appostamenti e pedinamenti, ha portato i carabinieri a scovare un ingente quantitativo di droga. L’attività, terminata con un arresto e due denunce, è scattata nel primo pomeriggio di venerdì ad Alezio. In manette Gabriele Greco, 34enne del posto. I militari erano da tempo sulle tracce di movimenti sospetti tra acquirenti e spacciatori. Hanno così deciso di entrare in azione, sottoponendo a un controllo tre individui nei pressi di un’abitazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Blitz antidroga: sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina. Un arresto e due denunce

Articoli correlati

Taranto: sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina, un arresto e due denunce PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 37 anni ritenuto presunto responsabile del reato di...

Leggi anche: Blitz antidroga della guardia di finanza a Sabaudia: sequestrato mezzo chilo di droga

Operazione antidroga a Torino: sequestrate due tonnellate di hashish e un chilo di cocaina

Contenuti e approfondimenti su Blitz antidroga

Temi più discussi: Droga in casa a Picanello, scatta il blitz: sequestrati quasi 3 chili di stupefacenti; Ostia, maxi blitz nel fortino del clan Spada: 17 arresti e 42 persone denunciate; Ostia, maxi-blitz contro l’illegalità e il degrado: 17 arresti, sequestrato quasi 1 kg di droga; Spaccio di coca e hashish: tre uomini e una donna arrestati nell'operazione Oriano.

Ostia, maxi-blitz contro l’illegalità e il degrado: 17 arresti, sequestrato quasi 1 kg di drogaOstia, 28 marzo 2026 – Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno svolto un massiccio controllo del territorio contro illegalità e degrado che ha interessato il litorale romano e l’i ... ilfaroonline.it

Blitz antidroga nel Catanese, arresti e sequestri tra il centro storico e PaternòIn due distinti interventi tra il cuore del capoluogo etneo e il comune di Paternò, i carabinieri hanno arrestato due giovani e sequestrato armi e droga- Spaccio in piazza Currò: […] ... blogsicilia.it

Marche, blitz antidroga all’alba: smantellata la rete “La sacra famiglia”, 12 misure cautelari Maxi operazione antidroga nelle Marche: 12 misure cautelari contro la rete “La sacra famiglia” che vendeva stupefacenti online. #notizie #news #cronaca #politica #e - facebook.com facebook