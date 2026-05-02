La polizia ha effettuato un blitz ad Ascoli Piceno, sequestrando oltre mezzo chilo di cocaina, una pistola e un’ingente somma di denaro contante. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo ritenuto coinvolto nell’attività illecita. L’intervento fa parte di un’azione mirata a contrastare il traffico di droga nella zona. La droga sequestrata era destinata a essere venduta nel mercato locale.

ASCOLI PICENO – Oltre mezzo chilo di cocaina pronta per essere immessa sul mercato locale e migliaia di euro in contanti. È questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Ascoli Piceno, che ha portato all’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine. Il blitz della Squadra Mobile L’intervento è stato messo a segno dagli agenti della Squadra Mobile, in particolare della IV Sezione “Stupefacenti e Crimine Diffuso”, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio. Dopo alcuni servizi mirati avviati nei giorni precedenti, nella mattinata del 28 aprile gli investigatori sono arrivati all’identificazione del sospettato.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli Piceno, blitz antidroga della Polizia: in casa mezzo chilo di cocaina, contanti e una pistola. Arrestato un uomo

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