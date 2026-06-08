Tra il 9 e il 10 giugno sono previsti controlli con autovelox mobili tra Ferrara e Reggio Emilia. Le aree di sorveglianza includono alcune strade specifiche lungo il percorso, anche in prossimità di zone urbane e strade principali. Le postazioni verranno installate in punti strategici per monitorare la velocità dei veicoli, con particolare attenzione a tratti di strada ad alta percorrenza. La mappa dei controlli indica le località precise dove saranno effettuate le verifiche.

Dove si troveranno esattamente i controlli tra Ferrara e Reggio Emilia?. Quali strade specifiche saranno sorvegliate martedì 9 giugno?. Perché il numero di postazioni è inferiore rispetto al solito?. Quali tratti della SS 16 Adriatica saranno presidiati mercoledì?.? In Breve Martedì 09062026 controlli su RA08 Ferrara-Porto Garibaldi e SS16 Adriatica verso RN.. Martedì 09062026 presidi attivi sulla SP Reggiolo-Cispadana in provincia di Reggio Emilia.. Mercoledì 10062026 monitoraggio velocità sulla SPSP62 a Boretto in provincia di Modena.. Numero postazioni inferiore rispetto alla programmazione abituale della regione.. Controllo velocità: la Polizia di Stato pubblica la mappa degli autovelox per la settimana dal 9 al 10 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autovelox mobili: la mappa dei controlli tra il 9 e il 10 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATTENZIONE: da MAGGIO INIZIA LA MAPPATURA 3D dell'ITALIA. COSA RISCHIAMO

Notizie e thread social correlati

Autovelox in autostrada, la mappa dei controlli e i tratti interessati fino al 10 maggioDa lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026, la Polizia Stradale ha comunicato le tratte autostradali in Sicilia orientale soggette a controlli della...

Autovelox, la mappa e i giorni dei controlli su strade e autostradeIn Lombardia, i controlli con autovelox su strade e autostrade proseguono regolarmente.

Temi più discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 8 al 14 giugno / Notizie / Novità / Homepage; Controlli della velocità in Sardegna: la mappa dei radar mobili da giovedì a domenica; Tutor in autostrada: come funzionano e le sanzioni previste; Autovelox, telelaser e ufficio mobile di prossimità, gli appostamenti della polizia locale.

Sicurezza stradale, nuova mappa degli Autovelox: il decreto della Prefettura x.com

Autovelox in Lombardia, ecco dove soni i controlli mobili delle PolstradaSanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le norme e come fare a farsi cancellare le ammende illegali. I limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. A ... ilgiorno.it

Autovelox mobili in Lombardia: i controlli della Polizia Stradale dal 9 al 14 giugnoMonitoraggio della velocità su strade statali, provinciali e autostrade. In provincia di Varese verifiche previste sulla SP233 Varesina. laprovinciadivarese.it