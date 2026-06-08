Autovelox mobili | la mappa dei controlli tra il 9 e il 10 giugno

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 9 e il 10 giugno sono previsti controlli con autovelox mobili tra Ferrara e Reggio Emilia. Le aree di sorveglianza includono alcune strade specifiche lungo il percorso, anche in prossimità di zone urbane e strade principali. Le postazioni verranno installate in punti strategici per monitorare la velocità dei veicoli, con particolare attenzione a tratti di strada ad alta percorrenza. La mappa dei controlli indica le località precise dove saranno effettuate le verifiche.

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Dove si troveranno esattamente i controlli tra Ferrara e Reggio Emilia?. Quali strade specifiche saranno sorvegliate martedì 9 giugno?. Perché il numero di postazioni è inferiore rispetto al solito?. Quali tratti della SS 16 Adriatica saranno presidiati mercoledì?.? In Breve Martedì 09062026 controlli su RA08 Ferrara-Porto Garibaldi e SS16 Adriatica verso RN.. Martedì 09062026 presidi attivi sulla SP Reggiolo-Cispadana in provincia di Reggio Emilia.. Mercoledì 10062026 monitoraggio velocità sulla SPSP62 a Boretto in provincia di Modena.. Numero postazioni inferiore rispetto alla programmazione abituale della regione.. Controllo velocità: la Polizia di Stato pubblica la mappa degli autovelox per la settimana dal 9 al 10 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

autovelox mobili la mappa dei controlli tra il 9 e il 10 giugno
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