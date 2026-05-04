Autovelox in autostrada la mappa dei controlli e i tratti interessati fino al 10 maggio

Da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026, la Polizia Stradale ha comunicato le tratte autostradali in Sicilia orientale soggette a controlli della velocità tramite autovelox. Le aree interessate includono le principali arterie della regione, con una particolare attenzione ai tratti che registrano un numero maggiore di incidenti. La mappa dei controlli è stata resa pubblica, indicando le zone in cui saranno attivi i dispositivi di rilevamento della velocità.

La Polizia Stradale ha reso note le tratte autostradali in cui, da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026, saranno attivi i controlli della velocità lungo le principali arterie della Sicilia orientale, con particolare attenzione ai tratti a maggiore incidentalità.Nel dettaglio, i dispositivi saranno.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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