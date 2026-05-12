In Lombardia, i controlli con autovelox su strade e autostrade proseguono regolarmente. Sono in programma controlli sia con dispositivi fissi che mobili, distribuiti in diverse zone della regione. La mappa dei controlli viene aggiornata e comunicata periodicamente, indicando i giorni e le aree interessate. La presenza degli autovelox è visibile lungo il tratto e viene segnalata tramite app e cartelli stradali.

Continuano i controlli serrati sulle strade lombarde, che saranno costantemente monitorate dall'occhio vigile degli autovelox, fissi e mobili. Si tratta dell'unico modo, infatti, per tutelare i cittadini e garantire la sicurezza stradale, dato che la presenza di rilevatori di velocità scoraggia gli automobilisti dal commettere pericolose violazioni. Le autorità locali hanno fatto sapere dove saranno posizionati gli autovelox mobili durante la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio. I dispositivi si troveranno sia sulle strade statali che sulle autostrade e saranno accompagnati anche dai rilevatori fissi e da quelli mobili in dotazione della polizia locale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox, la mappa e i giorni dei controlli su strade e autostrade

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