Autovelox i controlli velocità su autostrade siciliane il calendario operativo polstrada fino al 13 giugno

La polizia stradale ha pubblicato il calendario dei controlli di velocità con autovelox sulle autostrade siciliane fino al 13 giugno. Le operazioni si svolgono sulle principali arterie autostradali e sono finalizzate a monitorare il rispetto dei limiti di velocità. I controlli vengono effettuati in diverse fasce orarie e località, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale.

La polizia stradale diffonde il calendario dei controlli sulla velocità attivi lungo le principali arterie autostradali siciliane, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e ridurre il rischio di incidentalità.L’attività interesserà, da lunedì 8 a domenica 13. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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