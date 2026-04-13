Controlli serrati su velocità e soste dove sono piazzati autovelox e scout fino al 19 aprile
Dal 13 al 19 aprile, il Comando della Polizia Municipale continuerà a effettuare controlli sulla velocità e sulle soste lungo le principali vie della città. Durante questo periodo, saranno posizionati autovelox e agenti scout in diverse aree strategiche per monitorare il rispetto dei limiti di velocità e garantire la sicurezza stradale. Le verifiche si svolgeranno in orari e punti stabiliti per prevenire incidenti e mantenere la disciplina tra gli automobilisti.
Il Comando del Corpo di Polizia Municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, comunica che da oggi, 13 aprile, e fino a domenica 19 aprile 2026, proseguirà l’attività di controllo della velocità mediante dispositivo Autovelox lungo i principali assi viari cittadini maggiormente.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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