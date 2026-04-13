Controlli serrati su velocità e soste dove sono piazzati autovelox e scout fino al 19 aprile

Dal 13 al 19 aprile, il Comando della Polizia Municipale continuerà a effettuare controlli sulla velocità e sulle soste lungo le principali vie della città. Durante questo periodo, saranno posizionati autovelox e agenti scout in diverse aree strategiche per monitorare il rispetto dei limiti di velocità e garantire la sicurezza stradale. Le verifiche si svolgeranno in orari e punti stabiliti per prevenire incidenti e mantenere la disciplina tra gli automobilisti.