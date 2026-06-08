Autostrada A14 chiude l' uscita di Rimini Nord per lavori | ecco quando

Nelle notti di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 5, l’uscita di Rimini Nord sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda i veicoli provenienti da Ancona e si rende necessaria per interventi di pavimentazione. La chiusura temporanea potrebbe causare disagi agli automobilisti che devono uscire in quella zona durante le ore notturne.

Disagi notturni in autostrada per lavori di manutenzione. Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle notti di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 5, sarà chiusa la stazione di Rimini Nord in uscita per i veicoli provenienti da Ancona, per consentire interventi di pavimentazione. Autostrade per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavori sull'autostrada A14: chiude il tratto tra Rimini sud e Rimini nord. Tutte le informazioni sulla viabilitàIl tratto dell'autostrada A14 tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso durante le ore notturne per lavori di pavimentazione e riqualificazione delle...

Autostrada A14 chiusa tra Rimini nord e sud per lavori di manutenzione: deviazioni obbligatorieSulla rete autostradale tra Rimini nord e Rimini sud, si registrano chiusure temporanee in entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione.

Temi più discussi: Lavori sull'autostrada A14: chiude il tratto tra Rimini sud e Rimini nord. Tutte le informazioni sulla viabilità; Lavori sull’Autostrada A14: chiuso di notte il tratto tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni; Chiude per una notte l'ingresso della A14 Pescara Nord direzione Bari; Autostrada A14: chiusure notturne tra Forlì e Faenza in entrambe le direzioni.

Ore 11:43 07/06/2026 #autostradaA14 BOLOGNA-TARANTO Bologna CODA di 3 km per incidente tra Allacciamento A14/ Diramaz. per Ravenna e Imola dal km 56 #aspiemiliaromagna x.com

Come cazzo li calcolano i pedaggi autostradali? reddit

Chiude per una notte l'ingresso della A14 Pescara Nord direzione BariDalle 22 del 3 giungo alle 6 del 4, la rampa sarà interdetta al traffico. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia. Ecco perché e le soluzioni alternative ... ilpescara.it

Lavori sull’Autostrada A14: chiuso di notte il tratto tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioniAutostrade per l'Italia annuncia nuove modifiche alla viabilità sull'autostrada A14 Bologna-Taranto per consentire interventi di pavimentazione. Nei ... ravennanotizie.it