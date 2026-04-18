Autostrada A14 chiusa tra Rimini nord e sud per lavori di manutenzione | deviazioni obbligatorie

Sulla rete autostradale tra Rimini nord e Rimini sud, si registrano chiusure temporanee in entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione. La strada sarà interdetta al traffico dalle 21 di martedì 21 aprile alle 5 di mercoledì 22 aprile. Le autorità hanno predisposto deviazioni obbligatorie per i veicoli interessati, con lo scopo di permettere l’esecuzione degli interventi senza rischi per gli utenti.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud, verso Ancona, per consentire.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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