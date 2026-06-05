Lavori sull' autostrada A14 | chiude il tratto tra Rimini sud e Rimini nord Tutte le informazioni sulla viabilità

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tratto dell'autostrada A14 tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso durante le ore notturne per lavori di pavimentazione e riqualificazione delle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda specificamente il tratto tra le due stazioni e si svolge per consentire interventi di manutenzione. Le autorità hanno comunicato le restrizioni sulla viabilità, invitando gli automobilisti a pianificare percorsi alternativi durante le ore di lavoro.

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Lavori notturni sull'autostrada A14 nel tratto riminese. Per consentire interventi di pavimentazione e di riqualificazione delle barriere di sicurezza, sono previste alcune chiusure tra le stazioni di Rimini sud e Rimini nord.Nelle notti di lunedì 8 e martedì 9 giugno, dalle 21 alle 5, sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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