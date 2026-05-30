Bimba di 2 anni morta a Bordighera arrestato il compagno della madre | decisive le tracce di sangue in casa e i risultati dell’autopsia
Un uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026. Le forze dell’ordine hanno tratto in arresto il compagno della madre, dopo aver riscontrato tracce di sangue nell’abitazione e aver ricevuto i risultati dell’autopsia. La polizia ha confermato che l’arresto è stato effettuato sulla base di elementi raccolti durante le indagini.
È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è accusato di «maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola», lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento. Secondo quanto ricostruito dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, la donna avrebbe trascorso diverse ore in auto con la figlia già deceduta prima di dare l’allarme. In un primo momento, per spiegare le ecchimosi riscontrate sul corpo della bambina, aveva sostenuto che la piccola fosse caduta dalle scale nei giorni precedenti al decesso. 🔗 Leggi su Open.online
BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA
Notizie e thread social correlati
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreManuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreÈ stato arrestato anche il compagno della madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.
Temi più discussi: La retromarcia in cortile e l’investimento: l’abitudine quotidiana fatale per la bimba di Bollengo; Bimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre: muore dopo ore al caldo; Campobasso, bimba di 23 mesi investita dall'auto del padre: è gravissima; Termoli, investita dal padre: grave bimba di due anni trasportata ad Ancona.
ULTIM’ORA Bimba di 2 anni trovata morta: arrestato il compagno della madre facebook
Sara Rajab aveva 9 anni. È stata uccisa dall’esercito israeliano a Gaza, il 27 maggio 2026, nel primo giorno dell’Eid al-Adha, una delle principali festività musulmane. Sara era la cugina di Hind Rajab, la bimba di 5 anni, massacrata dall’IDF a gennaio 2024 co x.com
Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: decisive le tracce di sangue in casa e i risultati dell’autopsiaManuel Iannuzzi, 42 anni, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento. I lividi sul corpo dell ... msn.com
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreE’ stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamen ... msn.com