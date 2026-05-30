Bimba di 2 anni morta a Bordighera arrestato il compagno della madre | decisive le tracce di sangue in casa e i risultati dell’autopsia

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026. Le forze dell’ordine hanno tratto in arresto il compagno della madre, dopo aver riscontrato tracce di sangue nell’abitazione e aver ricevuto i risultati dell’autopsia. La polizia ha confermato che l’arresto è stato effettuato sulla base di elementi raccolti durante le indagini.