Incidente stradale a Battipaglia ferite mamma e bimba di 3 anni | trauma cranico per la piccola
Un incidente stradale si è verificato sulla SS18 a Battipaglia, vicino a San Luca, coinvolgendo più veicoli. Una mamma e la sua bambina di tre anni sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La bambina ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.
Incidente stradale sulla SS18 di Battipaglia, all'altezza di San Luca. Coinvolti diversi veicoli. Ferite mamma e figlia di 3 anni: portate in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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