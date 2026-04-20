Incidente stradale a Battipaglia ferite mamma e bimba di 3 anni | trauma cranico per la piccola

Un incidente stradale si è verificato sulla SS18 a Battipaglia, vicino a San Luca, coinvolgendo più veicoli. Una mamma e la sua bambina di tre anni sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La bambina ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.