Automoto Napoli expo chiude con oltre 75mila visitatori nei 4 giorni della Fiera
Automoto Napoli Expo si è conclusa con oltre 75.000 visitatori nei quattro giorni di fiera, quasi il doppio rispetto all'edizione precedente. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, confermando il crescente interesse per il settore automobilistico e motoristico. La fiera ha ospitato esposizioni e eventi dedicati a veicoli e tecnologie, attirando appassionati e professionisti. La crescita di partecipanti segnala un aumento di interesse nel settore rispetto all’anno precedente.
La superficie espositiva è stata ampliata quest’anno a 6 padiglioni con un’area esterna di 40.000 mq. Più di 1.000 le auto di eccellenza esposte fra supercar dei marchi più iconici come Ferrari e Lamborghini, nonché moto dalle altissime prestazioni. Il valore complessivo delle auto in esposizione, fra tutti i principali marchi italiani dell’automotive e di concessionari provenienti anche dall’estero, ha superato i 116 milioni di euro. Il Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini in videocollegamento ha inviato un messaggio di apprezzamento per l’iniziativa, mentre al taglio del nastro hanno partecipato il presidente del... 🔗 Leggi su 2anews.it
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