automoto napoli expo chiude con oltre 75mila visitatori nei 4 giorni della fiera

Notizia in breve

Automoto Napoli Expo si è conclusa con oltre 75.000 visitatori nei quattro giorni di fiera, quasi il doppio rispetto all'edizione precedente. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, confermando il crescente interesse per il settore automobilistico e motoristico. La fiera ha ospitato esposizioni e eventi dedicati a veicoli e tecnologie, attirando appassionati e professionisti. La crescita di partecipanti segnala un aumento di interesse nel settore rispetto all’anno precedente.