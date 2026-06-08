Automoto Napoli expo chiude con 75mila visitatori | +90% rispetto all' anno scorso

Notizia in breve

La fiera Automoto Napoli expo si è conclusa domenica 7 giugno alla Mostra d'Oltremare di Napoli con oltre 75.000 visitatori in quattro giorni. Rispetto all'edizione dell'anno precedente, l'affluenza è aumentata di circa il 90 per cento. La manifestazione, che quest'anno si è tenuta a giugno anziché a settembre, ha registrato un incremento significativo di pubblico rispetto alla precedente edizione.