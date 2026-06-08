Automoto Napoli expo chiude con 75mila visitatori | +90% rispetto all' anno scorso

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La fiera Automoto Napoli expo si è conclusa domenica 7 giugno alla Mostra d'Oltremare di Napoli con oltre 75.000 visitatori in quattro giorni. Rispetto all'edizione dell'anno precedente, l'affluenza è aumentata di circa il 90 per cento. La manifestazione, che quest'anno si è tenuta a giugno anziché a settembre, ha registrato un incremento significativo di pubblico rispetto alla precedente edizione.

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Oltre 75mila visitatori in quattro giorni, quasi il 90 per cento in più rispetto all'edizione precedente: si è chiusa domenica 7 giugno alla Mostra d'Oltremare di Napoli la fiera Automoto Napoli expo, che quest'anno ha spostato la propria data da settembre a giugno. La manifestazione, dedicata a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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