Dal 16 al 18 aprile, Piacenza Expo ha ospitato un evento dedicato alle costruzioni che ha attirato più di 6.000 persone. La manifestazione ha visto la partecipazione di aziende e professionisti del settore, offrendo spazi espositivi e incontri dedicati a diverse tecniche e materiali. La fiera, giunta alla sua conclusione, si è svolta nell’arco di tre giorni, con un afflusso costante di visitatori durante tutto il periodo.

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Sono stati oltre 6.000 i visitatori che dal 16 al 18 aprile hanno popolato i padiglioni del Piacenza Expo per la 6ª edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione, la principale mostra-convegno anche a livello europeo dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti. Un'edizione che, già prima dell'apertura, si è prospettata come quella dei record, grazie alle 330 aziende espositrici (+27% vs 2024), ai 9.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Costruzioni, chiude Gic con oltre 6mila visitatori a Piacenza Expo

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