Tutto pronto per Automoto Napoli expo | da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Dal 4 al 7 giugno si svolge la seconda edizione di Automoto Napoli expo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La fiera, dedicata ai motori a due e quattro ruote, si svolge nella struttura cittadina e rappresenta l’evento più importante in Italia nel settore. L’appuntamento si conclude domenica 7 giugno.

Al via la seconda edizione diAutomoto Napoli expo, la fiera dei motori a due e quattro ruote più importante d’Italia che avrà luogo allaMostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 4 fino a domenica 7 giugno. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori, sono attese stavolta nei quattro giorni della manifestazione circa 100 mila persone. Saranno esposte più di 1.000 auto di eccellenza, supercar e dei marchi più iconici come Ferrari e Lamborghini, nonché moto dalle altissime prestazioni. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma giovedì 4 giugno alle ore 10, parteciperanno il... 🔗 Leggi su 2anews.it

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