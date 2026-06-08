Autogol di Kiev | onora i collaborazionisti e si inguaia l’adesione alla UE

Il governo ucraino ha promosso iniziative che commemorano i collaboratori della seconda guerra mondiale coinvolti in atrocità contro polacchi ed ebrei. Queste azioni stanno complicando il processo di adesione del paese all’Unione Europea, che ha espresso preoccupazioni riguardo alla rappresentazione storica e ai valori condivisi. La questione ha suscitato reazioni internazionali e tensioni con alcuni membri dell’UE, che chiedono chiarimenti e modifiche nelle politiche di commemorazione.

Le iniziative che rendono onore agli ucraini che collaborarono coi nazisti alle atrocità contro polacchi ed ebrei stanno inguaiando il percorso di adesione di Kiev alle UE. Ora che Budapest sembra disposta ad approvarne l’ingresso, Varsavia si potrebbe mettere contro. Gli onori al leader che collaborò coi nazisti. Il 25 maggio i resti di Andrii Melnyk e della moglie, riesumati e trasportati dal Lussemburgo, sono stati riseppelliti presso il cimitero militare nazionale vicino Kiev. Gli onori resigli ha provocato la condanna della Polonia e di Israele. Melnyk fu infatti un leader collaborazionista durante la Seconda Guerra mondiale, a capo di una delle due frange dell’OUN, l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini che negli anni ‘40 si distinse per le uccisioni di migliaia polacchi e che partecipò attivamente all’Olocausto. 🔗 Leggi su Follow.it

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