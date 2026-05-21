Ucraina nell’Ue la proposta di Berlino | Kiev membro associato prima dell’adesione

Il governo tedesco ha avanzato una proposta riguardante l’integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea. In una lettera indirizzata ai leader dell’Unione, il Cancelliere ha suggerito di considerare Kiev come membro associato prima di procedere con l’adesione piena. La proposta, riportata dall’agenzia di stampa Afp, mira a creare una fase intermedia nel processo di integrazione del paese nel blocco comunitario. La questione è al centro di un dibattito tra gli stati membri e le istituzioni europee.

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Associare l’Ucraina all’Unione europea: è la proposta suggerita dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz attraverso una lettera inviata ai vertici dell’Unione e anticipata dall’agenzia di stampa Afp. Alla base dell’idea la consapevolezza che i tempi per l’adesione si presentano necessariamente più lungi. Nella missava il capo del governo tedesco scrive: «È evidente che non saremo in misura di portare a termine il processo di adesione in un futuro prossimo, tenendo conto degli innumerevoli ostacoli e delle complessità politiche del processo di ratifica» e proprio alla luce di questo, di conseguenza, Berlino propone la concessione a Kiev dello status di «membro associato», «tappa decisiva» prima dell’adesione a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina nell’Ue, la proposta di Berlino: “Kiev membro associato prima dell’adesione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerre e quasi tregue, tra posizioni cangianti e disordine mondiale SPECIALE TG 26 04 2026 Sullo stesso argomento Ucraina, la proposta di Merz: “Kiev diventi ‘membro associato’ dell’Ue”Il cancelliere tedescoFriedrich Merzintende offrire all’Ucraina un nuovo status speciale come“membro associato” dell’Unione europeain risposta alla... Leggi anche: Ucraina nell’Ue come “membro associato”: la proposta del cancelliere tedesco Merz Ucraina nell'Ue, la lettera di Merz a von der Leyen e Costa: Ecco una soluzione innovativa per iniziare subito. Non possiamo permetterci altri ritardi x.com La Germania vuole che l'Ucraina entri nell'UE come membro 'associato' reddit Ucraina membro associato Ue: la proposta di Merz, sicurezza sostanziale per KievÈ giunto il momento di avanzare con decisione nell’integrazione europea dell’Ucraina, attraverso soluzioni innovative che costituiscano passi concreti e immediati, scrive Merz proponendo di associar ... tg.la7.it Ucraina nell'Ue, la lettera di Merz a von der Leyen e Costa: Ecco una soluzione innovativa per iniziare immediatamente. Non possiamo permetterci altri ritardiIn una lettera ai presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Cipro, il cancelliere tedesco propone per Kiev una membership associata che le permetta, senza diritto di voto, di esprimere un commi ... corriere.it