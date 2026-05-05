Il cancelliere Merz ha recentemente dichiarato che Kiev dovrebbe cedere territori per aumentare le possibilità di adesione all’Unione Europea. Le sue affermazioni sono state ampiamente riportate dai media internazionali, attirando l’attenzione sulla posizione ufficiale espressa dal leader politico. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico che riguarda la situazione in Ucraina e le prossime mosse diplomatiche.

Con le sue dichiarazioni pubbliche, il cancelliere Merz si è reso protagonista del panorama internazionale degli ultimi giorni. Dopo aver fatto infuriare Trump con le frasi sugli americani “umiliati” dall’Iran e privi di strategia, ha fatto venire il mal di pancia anche a Zelensky. Ha infatti citato uno dei temi che il presidente ucraino non vuole nemmeno toccare, cioè l’eventualità di una cessione di territori alla Federazione Russa. Su questo punto, la delegazione ucraina al tavolo trilaterale con gli USA è sempre stata inamovibile: il Donbass non sarà mai riconosciuto come russo, tanto meno la Crimea, nemmeno a fronte dell’evidente controllo materiale e giurisdizionale che Mosca vi esercita da anni.🔗 Leggi su Follow.it

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