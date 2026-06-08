Auto in fiamme nell' area di servizio | bruciate le colonnine per la ricarica elettrica

Notizia in breve

Oggi, intorno alle 12, un incendio ha coinvolto un'auto e le colonnine di ricarica elettrica nell’area di servizio San Nicola Ovest, sull’autostrada A1 in direzione sud. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta per spegnere le fiamme. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell’incendio.