Auto in fiamme nell' area di servizio | bruciate le colonnine per la ricarica elettrica
Oggi, intorno alle 12, un incendio ha coinvolto un'auto e le colonnine di ricarica elettrica nell’area di servizio San Nicola Ovest, sull’autostrada A1 in direzione sud. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta per spegnere le fiamme. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell’incendio.
Verso le 12 di oggi, lunedì 8 giugno 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta sull'autostrada A1, nell'area di servizio San Nicola Ovest in direzione sud, allertata da alcuni viaggiatori che vedevano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
AUTO IN FIAMME NEL CUORE DELLA NOTTE, PAURA PER UN PANETTIERE | 07/04/2026
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