A Roma e Teramo sono state installate 21 nuove colonnine di ricarica rapida lungo le autostrade A24 e A25. Le stazioni sono state realizzate da Renexia Recharge e Atlante, con l'obiettivo di migliorare la rete di rifornimento per veicoli elettrici. L'integrazione del sistema EnergyArk consente di raggiungere una potenza di ricarica fino a 360 kW, facilitando tempi di ricarica più brevi per gli utenti.

? Cosa sapere Renexia Recharge e Atlante installano 21 colonnine fast sulle autostrade A24 e A25.. L'integrazione del sistema EnergyArk porterà la potenza di ricarica fino a 360 kW.. Ventuno nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici stanno trasformando i viaggi sulle autostrade A24 e A25, con l’obiettivo di potenziare la rete attraverso l’installazione di 20 stazioni fast e ultra-fast in tre aree di servizio lungo l’asse Roma-Teramo. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Renexia Recharge, realtà del Gruppo Toto focalizzata sulla mobilità sostenibile, e Atlante, operatore europeo appartenente al gruppo NHOA che gestisce oltre 1.000 stazioni tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma-Teramo: 21 nuove colonnine fast rivoluzionano la ricarica elettrica

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