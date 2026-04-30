Auto in fiamme nell' area di servizio rapido intervento dei Vigili del fuoco | nessun ferito

Giovedì pomeriggio, un’auto ha preso fuoco lungo la corsia nord dell’A14, tra i caselli di Cesena e Forlì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessun ferito è stato segnalato durante l’intervento. La carreggiata è rimasta aperta al traffico, senza particolari disagi.

Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta giovedì pomeriggio lungo la corsia nord dell'A14, nel tratto compreso tra i caselli di Cesena e Forlì, per un incendio che ha interessato un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 18,30 nel piazzale dell'area di servizio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tir in fiamme sull'A1, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito Terni, auto in fiamme in zona Valleantica: intervento dei Vigili del FuocoIl conducente si è accorto del problema mentre era alla guida: dal vano motore hanno iniziato a fuoriuscire prima del fumo e poi le fiamme Attimi di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto in fiamme nell'area di servizio, rapido intervento dei Vigili del fuoco: nessun ferito; Auto in fiamme nel parcheggio del Centro Torri, intervento dei vigili del fuoco; Paura al Centro Torri, auto in fiamme nel parcheggio; Auto in fiamme in autostrada, disagi per il traffico. Auto avvolta dalle fiamme nella notte, il rogo minaccia le case | VIDEORogo nella notte in via Postumia Centro: residenti svegliati dagli scoppi, Vigili del Fuoco al lavoro. Nessun coinvolto. nordest24.it Auto in fiamme sulla Ss18 a Battipaglia: paura nella notte ma nessun feritoUn incendio ha coinvolto un'auto e altri veicoli lungo la Ss18 Tirrena Inferiore a Battipaglia. Intervengono i vigili del fuoco: dinamica e cause del rogo ... infocilento.it I Vigili del fuoco del comando di Trieste sono impegnati per ricercare ed eventualmente soccorrere la persona proprietaria. - facebook.com facebook