Auto elettriche | Toyota presto la piccola per l' Europa
Una casa automobilistica internazionale ha annunciato che presto lancerà un modello compatto completamente elettrico destinato al mercato europeo. La vettura sarà una versione più piccola rispetto ai modelli attuali, pensata per la città e per le esigenze di mobilità urbana. La produzione di questa auto elettrica è prevista nei prossimi mesi, con un focus sulla compatibilità con le infrastrutture di ricarica europee. La casa ha già avviato le prime fasi di sviluppo e test del veicolo.
Più elettrico non significa meno ibrido. Non certo per la Toyota, capace di costruire la leadership globale di quest’epoca grazie alla motorizzazione mista, su cui ha puntato e investito dalla fine degli anni Novanta. Tuttavia il costruttore giapponese, come gli altri, oggi si trova ad operare in una situazione d’incertezza, particolarmente in Europa, dove la normativa in vigore al momento impone un futuro di sole auto elettriche. Di conseguenza una parte crescente delle risorse industriali deve andare in quella direzione. Come illustrato in un recente incontro con la stampa dall’amministratore delegato di Toyota Italia, Alberto Santilli, l’obiettivo per quest’anno è innalzare la quota di veicoli elettrici dal 6 al 7% in Italia e dal 19 al 24% nell’intera Unione europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La nuova auto elettrica Toyota per il 2026 | Tutto sulla bZ4x
Notizie e thread social correlati
Boom auto elettriche in Europa: il petrolio fa impennare la domandaL’instabilità geopolitica in Medio Oriente ha causato un aumento dei prezzi del petrolio, portando molti europei a preferire veicoli elettrici.
Le auto elettriche sono maggiormente diffuse in Europa SettentrionaleUn'indagine di Eurostat mostra che le auto elettriche sono più diffuse nelle regioni dell'Europa del Nord.
Auto elettriche: Toyota, presto la piccola per l'EuropaIl gigante globale che per primo ha scommesso sulle ibride accelera sui modelli totalmente a batteria. Al centro della programmazione c'è la C-HR+, in attesa della citycar per una larga fascia di pubb ... gazzetta.it
Toyota, Akio Toyoda: Le auto elettriche? Inquinano il triplo delle ibrideAkio Toyoda, presidente di Toyota, torna a tuonare contro l’auto elettrica. Da sempre convinto sostenitore del fatto che puntare l’intero processo di transizione ecologica sul tutto elettrico sia ... motorionline.com