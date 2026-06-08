Auto elettriche | Toyota presto la piccola per l' Europa

Notizia in breve

Una casa automobilistica internazionale ha annunciato che presto lancerà un modello compatto completamente elettrico destinato al mercato europeo. La vettura sarà una versione più piccola rispetto ai modelli attuali, pensata per la città e per le esigenze di mobilità urbana. La produzione di questa auto elettrica è prevista nei prossimi mesi, con un focus sulla compatibilità con le infrastrutture di ricarica europee. La casa ha già avviato le prime fasi di sviluppo e test del veicolo.