L’instabilità geopolitica in Medio Oriente ha causato un aumento dei prezzi del petrolio, portando molti europei a preferire veicoli elettrici. La domanda di auto a zero emissioni è cresciuta rapidamente nei mesi recenti, riflettendo una risposta diretta all’aumento dei costi del carburante tradizionale. Questa tendenza si manifesta in tutta Europa, dove le case automobilistiche registrano un incremento nelle vendite di veicoli elettrici.

L’instabilità geopolitica in Medio Oriente ha innescato una reazione a catena nei mercati automobilistici europei, spingendo i consumatori verso la mobilità elettrica per sfuggire all’impennata dei costi del carburante. A seguito dell’inizio del conflitto in Iran il 28 febbraio, che ha coinvolto lo stretto di Hormuz e destabilizzato le rotte di esportazione di petrolio e gas, le ricerche online per veicoli a batteria sono aumentate drasticamente in diversi Paesi del continente. I dati raccolti dai principali portali di compravendita confermano un cambiamento repentino nelle intenzioni degli acquirenti tra febbraio e marzo. In Germania, la piattaforma Mobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom auto elettriche in Europa: il petrolio fa impennare la domanda

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