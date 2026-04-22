Un'indagine di Eurostat mostra che le auto elettriche sono più diffuse nelle regioni dell'Europa del Nord. Lo studio analizza la distribuzione di questi veicoli nelle varie nazioni del continente, evidenziando le differenze tra i paesi. I dati si concentrano sulla presenza di veicoli a zero emissioni nelle diverse aree e sul grado di penetrazione di questa tecnologia nel mercato automobilistico europeo.

Nel 2024 la quota più elevata di auto elettriche sul totale delle autovetture è stata registrata nelle regioni settentrionali dell'Unione Europea: questo è quanto emerge da un'indagine di Eurostat (l'istituto statistico dell'Ue), finalizzata ad analizzare la quota di mercato occupata dalle auto elettriche nell'Ue e la loro distribuzione nelle diverse regioni e province europee. Come nel 2023, il Flevoland nei Paesi Bassi ha registrato la quota più alta nel 2024, pari al 22,1%, indicando un aumento di cinque punti percentuali rispetto al 2023. Questa regione è seguita a distanza da Stoccolma in Svezia (14,4%), Hovedstaden in Danimarca (13,3%), la provincia del Brabante Fiammingo in Belgio (12,9%) e Midtjylland, anch'essa in Danimarca (12,6%).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le auto elettriche sono maggiormente diffuse in Europa Settentrionale

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