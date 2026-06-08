Auto elettriche | lo studio che punta a risparmiare 36 miliardi

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno studio rivela che l’adozione della tecnologia V2G potrebbe evitare investimenti fissi per circa 36 miliardi di euro. La tecnologia permette di utilizzare le batterie delle auto elettriche come fonte di energia durante i picchi di domanda. Tuttavia, alcune decisioni prese a Bruxelles rischiano di rallentare l’implementazione di questa soluzione, che potrebbe trasformare il settore energetico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come può la tecnologia V2G evitare 36 miliardi di investimenti fissi?. Quali decisioni a Bruxelles rischiano di bloccare questa rivoluzione energetica?. Quanto costerebbe all'Italia l'importazione di combustibili fossili senza elettrico?. Perché meno auto elettriche comporterebbe la costruzione di 150 centrali?.? In Breve Tecnologia V2G ridurrebbe il bisogno di stoccaggio stazionario fino a 72 GW.. Allentamento norme UE causerebbe 49 milioni di veicoli elettrici in meno entro 2040.. L'Italia perderebbe 4,7 miliardi di euro annui in importazione combustibili fossili.. Mancanza batterie comporterebbe 4 miliardi di euro extra per ammodernare reti elettriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

auto elettriche lo studio che punta a risparmiare 36 miliardi
© Ameve.eu - Auto elettriche: lo studio che punta a risparmiare 36 miliardi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Auto elettrica: quello che nel podcast non sono riuscito a dire

Video Auto elettrica: quello che nel podcast non sono riuscito a dire

Notizie e thread social correlati

Auto elettriche: il rischio di un buco da 28 miliardi per l’EuropaL'Europa potrebbe affrontare un buco di 28 miliardi di euro all’anno a causa del rapido aumento delle auto elettriche.

Se lo Stato spendesse come la Lombardia potrebbe risparmiare 100 miliardi all’annoSecondo un’analisi, se lo Stato allocasse le risorse come la regione Lombardia, si potrebbe ottenere un risparmio di circa 100 miliardi di euro...

Temi più discussi: Le auto elettriche mantengono più autonomia del previsto: lo studio; Tassazione auto aziendali: conviene l’elettrica o termica? Ecco cosa dice uno studio; Cos’è il piacere di guida? Polestar lo chiede all’Università di Oxford; Commissione TRAN - Prezzi della ricarica per auto elettriche e dell'alimentazione elettrica da terra nei porti.

Auto elettriche e ibride plug-in, durata delle batterie è superiore alle attese: lo studioUno studio svedese del broker di auto usate Kvdbil ha analizzato oltre 1.300 veicoli elettrici e ibridi plug-in, dimostrando che le batterie invecchiano meglio del previsto: l'80% mantengono oltre il ... tg24.sky.it

Auto elettriche: proprietari soddisfatti al 98% secondo uno studio, ecco cosa frena la loro diffusioneNonostante un tasso di soddisfazione del 98%, le auto elettriche continuano a incontrare resistenze tra i potenziali acquirenti. Secondo l’ultimo studio di Driveco, la maggior parte dei possessori di ... motorionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web