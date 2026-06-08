L'Europa potrebbe affrontare un buco di 28 miliardi di euro all’anno a causa del rapido aumento delle auto elettriche. L’adozione di veicoli a zero emissioni riduce le entrate fiscali derivanti dalla vendita di carburanti fossili, creando un vuoto nel gettito. Nel frattempo, le nuove normative ambientali potrebbero portare a un aumento delle bollette energetiche per le famiglie. La transizione energetica ha effetti economici immediati e concreti.

Quanto costerà ogni anno l'acquisto di combustibili fossili in Italia?. Come influirà il cambio delle norme sulle bollette dei cittadini?. Perché la tecnologia V2G potrebbe far risparmiare 36 miliardi all'Italia?. Quali infrastrutture energetiche dovremo costruire per coprire lo scarto di emissioni?.? In Breve L'allentamento normativo ridurrebbe la capacità di stoccaggio V2G del 35 per cento.. L'Italia affronterebbe una spesa extra di 4,7 miliardi di euro annui per combustibili.. Serviranno 150 nuove centrali peaker per coprire uno scarto di 13 GW entro 2040.. Esther Marchetti propone caricatori bidirezionali obbligatori per tutti i nuovi veicoli entro 2032. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto elettriche: il rischio di un buco da 28 miliardi per l’Europa

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La Germania UMILIA l'AMERICA: È la fine dell'egemonia americana

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